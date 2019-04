Offre lavoro da 2400 euro come hostess, smascherato da Le Iene

Con l'offerta di lavoro da 2400 euro, per fare la hostess nei centri commerciali, aveva incontrato molte ragazze fino a imbattersi in Pamela e alla Iena Alessandro Di Sarno. Grazie a microfono e telecamera nascosta sono stati loro due, nel servizio andato in onda ieri sera (guarda il video completo alla fine dell'articolo) , a smascherare Guido Coletti e il suo "metodo P.O.P.P.E." dal valore di 183.000 euro.

L'uomo, prima di iniziare a lavorare offriva alle sue dipendenti un corso di formazione chiamato P.O.P.P.E. a sua detta acronimo di professionalità, orgoglio, puntualità e non si sa quali siano le ultime due.

Coletti durante gli incontri, finiti tutti su toni "piccanti", ha affermato di conoscere e aver dato consigli a diversi personaggi famosi nominando anche il presidente degli USA Donald Trump.

Alla fine Di Sarno è entrato nell'agenzia in pieno centro a Pescara per smascherare l'uomo.

Guarda il servizio