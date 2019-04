L’andamento delle criptovalute negli ultimi periodi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Bitcoin e tutto il resto del mercato della criptovalutaha cominciato il mese nel migliore dei modi. Il trend si è aperto con uno spirito molto enfatico, dal momento chela borsa in questi giorni ha totalizzatouna capitalizzazione complessivaall’interno del mercato di quasi 40 miliardi di dollari. Una cifra che, stando soloall'inizio di aprile, lascia prospettare un mese di positività per gli investitori.

La situazione del Bitcoin

Pensiamo ad esempio alla situazione delBitcoin. Quest’ultima moneta ha raggiuntouna buona carica di valore su base internazionale fomentando positivamenteil mercato a partire dallo scorso 2 aprile. In questo modo è aumentato di oltre il 20% il valore della moneta virtuale nel giro di poche ore.

La qual mossa ha lasciato prospettare agli investitori un aumento positivo a lungo termine (sviluppatosi nell’arco 136 giorni di) di circa 5304 dollari, secondo i dati raccolti dagli esperti.

Quando è cominciato questo trend?

Prima dell’odiernasituazione di rialzo, cominciata lo scorso febbraio, Bitcoin aveva chiuso un record mensile mai avuto sinora. Dunque, dopo che a febbraio e a marzo si era avuta questa condizione di ripresa, gli investitori che avevano puntato sulla moneta digitale, hanno tirato un sospiro di sollievo. Tra le altre cose, il più recente rally Bitcoin ha di gran lunga migliorato il trend deidue mesi scorsi, in termini di valore.

Il trend rialzista era cominciato il 7 febbraio, quando la più importante moneta virtuale (per capitalizzazione di mercato) si era avvicinata al supporto della media mobile a 200 settimane. Il che aveva provocato un potente rimbalzo:la maggior parte degli operatori non si aspettava tanta enfasi. Ciò che però maggiormente ha stupito, è che il trend rialzista sia durato pure oltre due mesi, portando il Bitcoin fuori da quella situazione di stallo corrente, che ha spinto la moneta al valoredi 5.000 dollari per la prima volta nel 2019.

Nel mese di febbraio, il prezzo è partito da un minimo di $ 3,350 toccando picchi massimi di circa $ 3,800. A marzo, il prezzo ha lentamente superato anche il valore del mese precedente, fino a toccare il valore massimo di circa 4,150 dollari, alla fine del mese. È paleseche dall'inizio di febbraio alla fine di marzo il prezzo di Bitcoin è aumentato di 800 dollari. Rallegrato è stato dunque lo spirito degli investitori.

Quali sono i migliori performer

Bitcoin Cash (BCH), un fork del block bitcoin, è diventato pertanto il performer migliore nel mese di marzo, e pare lo sarà anche ad aprile.

La moneta digitale non è estranea a movimenti di prezzo che oscillano all’interno del mercato e che appaiono a volte crescenti e altre volte in calo di valore dal 20% al 50% intraday.

Il tutto infatti, è cambiato questa settimana quando Bitcoin si è spinto oltre i 5,000 dollari, stabilendo il primo massimo più alto da quando il suo parabolicadvancesi era interrotto alla fine del 2017. Il violento rally ha portato il prezzo di Bitcoin a salire di valore in appena un'ora, rispetto ai due mesi precedenti di trend rialzista messi insieme.

Dal suo canto Litecoin (LTC) ha aumentato sulla stessa lunghezza d’onda i guadagni del Q1 nel secondo trimestre dell'anno. Il prezzo di scambio della criptovaluta è ora in rialzo del 43% da inizio mese, sebbene la cifra fosse superiore al 54%.

Grazie alla improvvisa impennata del mercato, questa volatilità forse senza precedenti sta ricreando il tanto atteso paradiso dei trader pure se il suo valore non è del tutto certo.