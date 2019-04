Come scegliere un gioiello per un occasione speciale

Un gioiello è un regalo sempre ben accetto a qualsiasi età. Può andar bene per esempio come regalo di compleanno, ma anche per una cresima, un battesimo, un anniversario, per San Valentino, Natale etc. Capisci bene che regalare un gioiello è piacevole per chi lo riceve ma permette anche a te per primo andare sul sicuro, regalando qualcosa di gradito.

Attenzione però! Questo non vuole assolutamente dire che è facile scegliere un gioiello. Si perché devi valutare in base alla situazione cos’è più opportuno, uguale devi pensare a qual è il legame di affetto che ti lega alla persona. Il gioiello che fai a tua madre non può essere certo lo stesso che faresti alla tua fidanzata, non credi?

Non solo, devi tenere in considerazione anche del gusto dell’altra persona. Cosa gli piace? Qual è il suo stile? Per esempio una donna molto tradizionale apprezza quasi sicuramente un diamante. Se devi chiederle di sposarti serve un anello, evitalo invece se vuoi farle un regalo di compleanno e se sai che ama i diamanti punta piuttosto su una collana o un bracciale con il diamante, altrimenti il malinteso è assicurato.

Se chi lo riceve invece è una persona più moderna potresti optare anche per altri tipi di gioielli. Vediamo appunto su quali scelte potresti ricadere.