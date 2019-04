Truffa dei trasporti in ambulanza, Pettinari chiede la revoca della convenzione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Un'associazione che finisce sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza non può operare con la Asl di Pescara. Pertanto, alla luce di quanto emerso dagli organi stampa, rivolgerò un'interrogazione all'Assessore alla Sanità di Regione Abruzzo Nicoletta Verì affinché venga immediatamente revocata la convenzione attiva con l'associazione".

Ad affermarlo è il Vice Presidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari, che fa riferimento alla denuncia sporta dalla Guardia di Finanza di Pescara a un'associazione di volontariato, accusata di aver truffato la Asl attraverso servizi di trasporto di persone.

"Al tempo stesso – prosegue – chiederò che sia attivata un'indagine conoscitiva interna all'Azienda Sanitaria per avere un quadro completo della situazione, accertando eventuali responsabilità da parte di dirigenti e funzionari. Se dovessero emergere comportamenti poco trasparenti, pur nel rispetto massimo del lavoro della Magistratura, mi auguro che siano presi provvedimenti disciplinari esemplari. Le notizie che stanno emergendo in queste ore, se confermate, rappresenterebbero uno scenario di assoluta gravità. Regione Abruzzo ha il dovere nei confronti dei cittadini di andare fino in fondo alla questione e fare luce su quanto sia effettivamente successo".