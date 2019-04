Nuove condanne per il PD in Abruzzo

L'ex-presidente PD dell'Aca spa Ezio Di Cristoforo ha oggi rimediato un'altra condanna a 4 anni e 4 mesi che si sommano agli 8 della precedente sentenza per appalti truccati e tangenti.

Avendo combattuto fin dal momento della costituzione della società il sistema di potere che si è costruito intorno alla gestione del servizio idrico integrato sento il dovere di esprimere l'apprezzamento per il lavoro svolto al pubblico ministero Mantini.

L'inchiesta ha evidentemente riguardato la fase della gestione di Ezio Di Cristoforo ma va ricordato che quello che chiamammo "il partito dell'acqua" ha coinvolto esponenti a tutti i livelli del centrosinistra e del centrodestra e ha visto coinvolti nella spartizione clientelare e perlomeno nella mancata sorveglianza i sindaci del nostro territorio.

Per una lunga fase tra l'altro una colpevole assenza di regole trasformò l'Aca spa in una sorta di azienda privata in cui gruppi di potere assumevano e distribuivano incarichi con assoluto arbitrio.

Inutile segnalare che come in Umbria venivano assunti parenti e clientes. Si pagavano stipendioni ai nominati, si distribuivano incarichi ma - come è stato accertato in sede giudiziaria - a volte non ci si limitava solo a questo malcostume.

Molti sono sfuggiti alle inchieste ma ricordiamo che tanti sono stati i protagonisti di questo sistema che ha garantito voti, consensi, potere al ceto politico locale.

Non c'era solo Ezio Di Cristoforo.

Va detto che il centrosinistra e poi il PD portano le responsabilità maggiori in questa vicenda.

E anche esponenti di un presunto rinnovamento non li abbiamo mai visti quando si trattava di alzare pubblicamente la voce contro questo sistema.

L'intervento della magistratura arriva quando si è incapaci di autoriformarsi.