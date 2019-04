COME MONETIZZARE IDEE, BENI, TALENTI

Torna la MasterClass di cui in un modo o nell’altro hai già sentito parlare.

L’ARTE DI MONETIZZARE IDEE, BENI, TALENTI è il modo più attuale per..

AIUTARE GLI ALTRI AD APPREZZARE PROGETTI, PRODOTTI O PROMESSE (riguardo a una tua capacità o esperienza).

In particolare in questa VII° edizione de “L’ARTE DI MONETIZZARE IDEE, BENI, TALENTI” verrà presentata la tattica principale della Scienza della Pre-suasione. Si tratta di un’occasione esclusiva per imparare la formula già usata da centinaia di brand internazionali per lanciare progetti, prodotti o promesse rivolte a nuovi mercati.

La stessa identica formula che loro continuano ad usare con successo, e in completa autonomia per attirare nuovi clienti e facilitare le loro decisioni di acquisto – ogni settimana.

Quando hai una buona offerta e segui con attenzione i 5 passi, puoi moltiplicare i risultati delle tue vendite -- e puoi vedere raddoppiare o anche quintuplicare le tue entrate -- ..in 48 ore.

Basta la tattica principale - che è solo uno dei 5 passi – a far entrare ulteriori vendite e tanti euro ad ogni campagna di marketing o promozione.. ogni santo giorno.

MASTERCLASS ESCLUSIVA con il

Pioniere del Leadership Coaching Maurizio Tucci

In questa nuova edizione imparerai:

#. Come usare il sistema dei 5 passi per creare una campagna redditizia che genera clienti e che puoi usare per mesi.. in modo che la tua lista diventi più grande e così puoi monetizzare ogni giorno.

#. Come scoprire la tattica perfetta per te in modo da catturare l'attenzione del tuo settore e diventare la scelta più rilevante nel tuo campo anche nei mercati più affollati.

#. Come creare il perfetto messaggio di marketing che crea autorità, supera lo scetticismo e fa crescere il desiderio.. mentre facilita le decisioni di acquisto dei tuoi clienti ogni giorno.

#. Come essere rilevante nel tuo campo con un messaggio di marketing che stimola lo spirito d’iniziativa, fa crescere il legame tra te e i potenziali clienti e ti permette di monetizzare perché ti rivolgi a persone pre-disposte, pre-qualificate e pre- motivate.

#. Il NUOVO modo per creare offerte irresistibili che converte perfino i più scettici in clienti e vendite.

---> PRENOTA seguendo le indicazioni in basso..

...E potrai capire come applicare tutto questo.. anche se in passato hai fatto fatica a lanciare un'idea, un bene, un talento o una campagna di marketing redditizia.

COME MONETIZZARE

IDEE, BENI, TALENTI

Con la Scienza della Pre-suasione

Quando: Venerdì 26 Aprile- 2019

Ore: 17.50 – 19.50

Dove: CoachingX100 School -- Pescara

L'INGRESSO E' LIBERO PERCHE' L'EVENTO E' SPONSORIZZATO DALLA COACHINGX100 SCHOOL.

La durata di questo laboratorio è di 100 minuti. Dunque, si raccomanda la massima puntualità.

La sala ha solo 25 posti disponibili.

Clicca il link in basso leggi il programma completo e prenota ora perché posti volano via in pochi giorni.

+ https://bit.ly/2PcNWL5 +

In regalo un manuale sulla tattica nr.1 per rilanciare progetti, prodotti o promesse rivolte a nuovi mercati (pdf di 50 pag.)

REGISTRAZIONI

Contatta la segreteria dell'evento via Whatsapp

SCRIVI "1 posto per me Pre-suasione" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione

