Appuntamento sbato 4 maggio alle 15,30 In via Cavour, 16 a Pescara per l'inaugurazione del comitato elettorale di Simone D'Angelo.



Simone D’Angelo, 29 anni, presidente Endas Abruzzo, è candidato al consiglio Comunale di Pescara per le elezioni del 26 maggio, con la lista Pescara Futura per Carlo Masci sindaco.



Sarà presente il candidato sindaco Carlo Masci.