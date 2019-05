Inaugurato il comitato elettorale di Simone D'Angelo

Inaugurato oggi pomeriggio il comitato elettorale di Simone D'Angelo, in via Cavour, 16. Un momento di incontro con amici e simpatizzanti, per parlare del programma e dei progetti per la città.

Simone D’Angelo, 29 anni, presidente Endas Abruzzo, è candidato al consiglio Comunale di Pescara per le elezioni del 26 maggio, con la lista Pescara Futura per Carlo Masci sindaco. Lo stesso Carlo Massi era presente all'inaugurazione.



“Quartieri e periferie meritano la stessa attenzione - così Simone D'Angelo -. Serve un dislocamento di iniziative, con eventi diffusi, fino al coinvolgimento attivo dei residenti e della filiera commerciale di quartiere. Sul tema del lavoro, è necessario facilitare l'accesso ai finanziamenti europei e ministeriali, creando opportunità concrete e supportando le aziende locali sulle opportunità di agevolazioni fiscali e contributive finalizzate all'assunzione”.



Non da meno altri temi, dai giovani al turismo, passando per la cultura. “Bisogna sensibilizzare anche i più giovani verso il nostro patrimonio storico e culturale, implementare strumenti e tecnologie digitali per creare una forte rete turistica. Incentivare l'economia locale e il potenziale turistico con l'organizzazione capillare di attività culturali, musicali, sportive e ricreative in genere”.



E, ancora, lo sport, sinonimo di salute, inclusione e pari opportunità. “Ottimizzare la fruizione degli spazi comunali e dare supporto alle associazioni sportive” conclude Simone D'Angelo.