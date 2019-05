Pescara le assicurazioni auto scendono ma sono sempre le più alte d'Abruzzo

Nel corso dei primi 3 mesi dell’anno il premio medio RC auto in provincia di Pescara è diminuito del 9,5% arrivando, a marzo 2019, a 483,56 euro. Nonostante questo, la provincia rimane la più cara dell’Abruzzo in termini di RC auto e, per assicurare un veicolo i pescaresi spendono, mediamente, il 7% in più della media regionale.

Dall’analisi - realizzata su un campione di oltre 150mila preventivi raccolti da Facile.it in Abruzzo – emerge che, a livello regionale, il costo medio per assicurare un’auto è diminuito del 7,1% nel primo trimestre arrivando, a marzo 2019, a 452,10 euro, vale a dire il 17% in meno rispetto alla media nazionale.

Leggendo i risultati in ottica provinciale e confrontando i valori rilevati a marzo 2019 con quelli di gennaio 2019 emerge che il calo ha riguardato, in misura differente, tutte le aree della regione. Teramo è la provincia abruzzese dove il premio medio RC auto è calato maggiormente (-11%) scendendo, a marzo 2019, a 424,23 euro. A Pescara il premio medio (pari a 483,56 euro) è diminuito del 9,5% ma, nonostante questo, gli automobilisti della provincia continuano a pagare la tariffa media più alta della regione. L’Aquila ha archiviato, nel primo trimestre, un calo del 5,4% con un premio medio stabilizzatosi, a marzo 2019, a 441,41 euro, mentre a Chieti il premio medio (450,71 euro) è diminuito dell’1,3%.

Il calo delle tariffe rilevato nella provincia di Pescara sembra però essersi interrotto ad aprile, mese durante il quale il premio medio RC auto è tornato a salire stabilizzandosi a 493,69 euro (qui i dati aggiornati dell’osservatorio provinciale: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-pescara.html).

A seguire la tabella con l’andamento dei premi nelle province della regione e la differenza con il valore medio nazionale.