Il FAI e le Acque d'Abruzzo, oggi ultimo incontro a Pescara

La Delegazione FAI Fondo Ambiente Italiano di Pescara con il patrocinio della Provincia di Pescara organizza per oggi giovedì 9 maggio 2019 alle ore 17 l’ultimo incontro del ciclo di conferenze dedicato alle Acque d’Abruzzo a cura di Gianfranco Giancaterino con la partecipazione di accademici, esperti e tecnici.

L’appuntamento di oggi, ospitato come di consueto nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, vedrà come relatore il prof. Andrea Rosario Staffa, Archeologo presso la Soprintendenza ABAP d’Abruzzo e tratterà il tema “Approdi e rotte marittime dell’Abruzzo fra antichità e alto medioevo”.

La conferenza è valida anche per l'esonero dal servizio e come ore di formazione per i docenti di ogni ordine e grado.