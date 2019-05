Novecento Harley Davidson invadono l’Abruzzo

La leggenda americana rivivrà in Abruzzo in occasione del “10° Run Dannunziano” che avrà inizio venerdì 10 maggio con accoglienza presso il “Pala Dean Martin” di Montesilvano per tutta la giornata. Cinquanta chpaters, provenienti da tutta Italia e non solo (Malta, Stoccolma, Friuli, Sicilia, Liguria, Piemonte, Lombardia, Campania, Lazio) raggiungeranno l’Abruzzo, in occasione dell’evento organizzato dal Pescara Chapter - gruppo ufficiale di proprietari di Harley Davidson della città di Pescara.

Il rombo di oltre 900 moto Harley Davidson, farà da colonna sonora alla parata che partirà sabato 11 maggio alle ore 11.00 da Corso Umberto e si dispiegherà verso: Corso Vittorio Emanuele in direzione sud, Piazza Italia, Via Paolucci, Lungomare Matteotti in direzione nord, Viale della Riviera, in direzione nord, Montesilvano percorrendo via A. Moro, per poi raggiungere i comuni di Città Sant’Angelo, Silvi Marina, Pineto, Villa Fumosa, Scerne, Roseto degli Abruzzi fino ad arrivare a Giulianova.

L’evento è dedicato al poeta Gabriele D’Annunzio, autore del “Vivere ardendo senza bruciarsi mai”, modus vivendi caro gli harleysti che avranno l’opportunità di visitare la nostra splendida regione in sella alle due ruote.