Elezioni Comunali 2019. Caramanico, prosegue il tour elettorale di Mazzocca

Quattro incontri sinora svolti, rispettivamente nelle frazioni di San Tommaso, Scagnano, San Vittorino e San Nicolao, con la lista “Uniti per Caramanico - con Mario Mazzocca di nuovo Sindaco”.

Una partecipazione senza precedenti sta accompagnando il tour elettorale sul territorio della lista “Uniti per Caramanico - con Mario Mazzocca di nuovo Sindaco” fin dall’evento di presentazione, tenutosi lo scorso 28 aprile presso la Sala Consiliare del Comune della montagna pescarese, al quale ha tenuto a partecipare anche l’eurodeputato Andrea Cozzolino che ha illustrato alla platea i risultati raggiunti in termini di sostegni europei a beneficio dei piccoli comuni.



Nel corso dei primi quattro incontri sinora svolti (rispettivamente nelle frazioni di San Tommaso, Scagnano, San Vittorino e San Nicolao) unitamente ai propri candidati consiglieri (Sara Campli, Giovanni Conte, Francesco Costantini, Miria De Felice, Luca la Selva, Francesco Liberatore, Emanuele Marinucci, Bruno Renzani, Rita Silvaggi e Michele Vitale), l’ex Sottosegretario d’Abruzzo e candidato Sindaco Mario Mazzocca ha tenuto a sottolineare come «quantità e qualità del calore manifestatoci negli incontri già celebrati la dice lunga sul rapporto stretto che la nostra proposta continua a mantenere con le frazioni di Caramanico. Durante i quindici anni appena trascorsi, non da ora e come mai in precedenza, abbiamo avuto modo di confrontarci pubblicamente con i nostri concittadini almeno una volta a settimana in centinaia e centinaia di incontri pubblici. E, con grande piacere, abbiamo notato come la memoria del nostro modo di intendere l'impegno pubblico è ancora estremamente viva. Giornalmente, poi, ci tuffiamo nel lavoro certosino di approfondimento delle problematiche e di individuazione delle possibili soluzioni, come sempre, anteponendo la salvaguardia delle esigenze collettive al perseguimento delle aspirazioni personali».