Anche in Abruzzo parte la Banking Academy di UniCredit, collegata anche la sede di Pescara

UniCredit lancia Banking Academy, progetto che valorizza l’esperienza decennale della banca nella formazione ed educazione finanziaria, che si è tradotta in circa 900 mila ore di corsi e il coinvolgimento di quasi 250 mila persone negli ultimi 10 anni.

Banking Academy è strutturata in quattro diversi programmi formativi, tenuti da esperti interni ed esterni, e ha l’ambizione di contribuire a migliorare il livello di consapevolezza di cittadini e imprese sulle tematiche finanziarie e di conseguenza la capacità di compiere scelte economiche sostenibili nel tempo.

Banking Academy propone corsi gratuiti, differenziati per tematiche e fruibili attraverso diversi canali: piattaforme on line; lezioni in aula e in diretta streaming; video-lezioni sul canale YouTube della banca.

Il 14 maggio si parte con un corso sul tema della digitalizzazione, primo appuntamento di Save4you, ciclo di incontri di education sui temi del risparmio, degli investimenti e dell’economia comportamentale. Questo primo appuntamento si svolgerà in diretta streaming dall’UniCredit Tower di Milano e vedrà collegate 100 sedi simultaneamente in tutta Italia, compresa quella di Pescara.

“La Banking Academy è una grande opportunità per sviluppare e rafforzare relazioni positive con il territorio – afferma Giovanni Forestiero, Regional Manager Centro di UniCredit - e conferma il nostro ruolo di player attento allo sviluppo di modelli di consumo e modelli imprenditoriali sostenibili nel tempo. Secondo i dati Audiweb, gli italiani che nel Centro Italia si sono collegati a Internet nello scorso mese di dicembre sono in media oltre 9 milioni al giorno. Secondo un'indagine commissionata a Nielsen da UniCredit sempre nel Centro Italia circa 4 milioni hanno visitato almeno un sito bancario nel mese. Questo primo appuntamento sul tema della digitalizzazione risponde quindi a una richiesta molto sentita da tutti i cittadini abruzzesi di comprendere e governare meglio gli strumenti digitali”.

La lezione si incentrerà sulle modalità di utilizzo del canale digitale bancario, con focus sul mobile, analizzando i comportamenti sottostanti che cambiano a seconda che il cliente agisca on line oppure off line. L’incontro vedrà la partecipazione di Gian Luca Comandini, imprenditore, innovatore e docente; Salvatore Maltese, della Sezione Financial Cyber Crime della Polizia Postale; Nadia Olivero, Honorary Research Fellow alla University College London e Docente di Psicologia dei Consumi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Diego Rizzuto, co-founder di Taxi 1729, società di formazione e comunicazione scientifica; Ivan Ferraresi, Responsabile Retail Digital Channels Transformation, UniCredit. Modererà l’evento Debora Rosciani, giornalista Radio24 – Il Sole 24 Ore.

Oltre a Save4you, Banking Academy comprende altri tre programmi: In-formati, che prevede corsi focalizzati su prodotti e servizi bancari e di accesso al credito; Go International, focalizzato su corsi e mini master di formazione su export management e internazionalizzazione; infine gli Unicredit Talk, conversazioni tra imprenditori, esperti di settore e manager UniCredit su temi legati all’innovazione e alla digitalizzazione .

In totale nel 2019 la Banking Academy mira a coinvolgere 26mila persone tra privati e imprese.