Trasporto merci pericolose, il Comando di Pescara forma 16 Vigili del Fuoco

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara, in vista della prossima campagna di antincendio boschivo, ha effettuato la formazione a 16 Vigili del Fuoco che hanno acquisito il patentino ADR per il trasporto su strada di sostanze infiammabili e pericolose.

Il corso è servito a formare i Vigili per effettuare in sicurezza le operazioni di rifornimento dei velivoli vf impegnati nelle operazioni di soccorso, soprattutto in aree montane e impervie d'Abruzzo.

Il corso si è svolto avvalendosi della Ecipa Abruzzo, ente di formazione della confederazione artigiana, nella sede della CNA di Pescara, e come direttore del corso per i vigili del fuoco l'ing. Venanzio Balassone del Comando di Pescara.