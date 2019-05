La guerra per il Mezzogiorno: incontro con Carmine Pinto

Venerdì 24 maggio, alle ore 18, presso la libreria Feltrinelli di Pescara, si svolgerà la presentazione del libro La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870 (Laterza 2019), pubblicato da Carmine Pinto (Università di Salerno). Ne discutono con l'autore Oscar Buonamano (Vice Presidente Ordine dei giornalisti d'Abruzzo) ed Enzo Fimiani (Università di Chieti-Pescara). Introduce e coordina Giulio Tatasciore (Scuola Normale Superiore di Pisa).



Il brigantaggio fu l’eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo o la sfida allo Stato di bande criminali? La guerra per il Mezzogiorno concluse la crisi del Regno delle Due Sicilie, determinò il successo dell’unificazione italiana e marcò la complicata partecipazione del Mezzogiorno alla nazione risorgimentale. Iniziò nel settembre del 1860, dopo il successo della rivoluzione unitaria e garibaldina, e si protrasse per un decennio, mobilitando re e generali, politici e vescovi, soldati e briganti, intellettuali e artisti. Non fu uno scontro locale, perché coinvolse attori politici e militari di tutta la penisola e d’Europa, ma non fu neppure una guerra tradizionale: i briganti, le truppe regolari italiane, i volontari meridionali si sfidarono nelle valli e nelle montagne in una guerriglia sanguinosa, del tutto priva dei fasti risorgimentali. Si mescolarono la competizione politico-ideologica tra il movimento nazionale italiano e l’autonomismo borbonico; l’antico conflitto civile tra liberalismo costituzionale e assolutismo; la lotta intestina tra gruppi di potere, fazioni locali, interessi sociali che avevano frammentato le città e le campagne meridionali. Questo libro, per la novità di materiali e documenti usati e per la vastità delle ricerche compiute, offre una prospettiva sulla guerra di brigantaggio che innova interpretazioni fino a oggi date per acquisite.



https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858135310



https://www.letture.org/la-guerra-per-il-mezzogiorno-italiani-borbonici-e-briganti-1860-1870-carmine-pinto/