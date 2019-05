Le adozioni del cuore: Sky

SKY…una storia triste come tante, l’ennesimo invisibile!

Adottato da cucciolo, poi riportato indietro senza un valido motivo (semmai ce ne possano essere!), semplicemente il giocattolino aveva stufato. Eppure lui ce l’ha sempre messa tutta per essere un cagnetto adorabile, non dando mai pensieri e fastidi e cercando di essere sempre supercoccoloso. Abbiamo deciso di riprenderlo con noi perché chi decide di sbarazzarsi di un cane troverà comunque il modo di farlo, e noi non ce la siamo sentita di fargli rischiare di finire in un brutto posto. Cosi è finito ospite da una volontaria che si è occupata di lui per tanto tempo, ma la famiglia cresce, aumentano i cani ospiti e non ed un brutto giorno Sky, che continua ad essere un cagnetto remissivo e tranquillo, non viene accettato dal nuovo branco e viene attaccato e ridotto quasi in fin di vita…Ha rischiato la morte, ma ha lottato per sopravvivere con tenacia ed umiltà anche grazie al prezioso aiuto dei veterinari che lo hanno salvato. Ma il miracolo più grande sarebbe trovare per lui una famiglia che possa amarlo. Non può tornare nel branco, li non avrebbe vita facile o potrebbe non avere piu vita! Dopo tanto patire, dopo tanto adattarsi ad ogni situazione, merita la sua famiglia e la sua vita in famiglia.

Sky è una taglia medio piccola, siamo sui 10 kg.

PER INFO E/O ADOZIONE 339 6088915