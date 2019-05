Messa in sicurezza di 10 scuole di Pescara, stanziati altri 400.000 euro

Sì della Giunta al progetto definitivo-esecutivo di messa in sicurezza di diversi plessi scolastici di competenza comunale per un importo di 400.000 euro.

"Abbiamo dedicato risorse per questa e la prossima annualità – così l'assessore all'IstruzioneGiacomo Cuzzi– continuando un interesse e un lavoro che in questi cinque anni è stato costante sulla sicurezza e sulla riqualificazione delle scuole di competenza comunale. Molte sono le scuole dove i lavori sono finiti, altre hanno visto l'arrivo di manutenzioni che attendevano da anni, un altro gruppo di edifici vedrà ora l'adeguamento antincendio, a cui possiamo fare fronte avendo fatto tutti i passaggi necessari a stabilire le priorità e l'entità dei lavori da fare, come nessun'altra amministrazione aveva fatto fino ad oggi. L'intervento approvato in Giunta è finanziato per l'importo di 200.000 da spendere nell'annualità 2019 e ulteriori 200.000 per il̀ 2020, è contemplato nel piano triennale delle Opere Pubbliche. Gli interventi riguarderanno:

Scuola Infanzia "Q. Gescal" in via Valle di San Mauro, Pescara Scuola Primaria "Piano T" in via Carlo Alberto dalla Chiesa, Pescara Scuola Primaria "Borgomarino" in via Puccini, Pescara Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" in via Monte Siella, Pescara Scuola Primaria "Icbal Masih" in via delle Casette, Pescara Scuola Secondaria "Foscolo - Fermi" in via Einaudi, Pescara Scuola Infanzia "F. Sbraccia" in via Cecco Angiolieri, Pescara Scuola Primaria "Marino Di Resta" in via Anelli, Pescara Scuola Primaria "Pineta Dannunziana" in via Scarfoglio, Pescara Scuola Asilo Nido "Il Gabbiano" in via Cincinnato, Pescara

I lavori partiranno in tempi brevissimi, in modo da sfruttare la pausa estiva al meglio".