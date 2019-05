Granfondo Majella e Morrone: debutto positivo dell’Abruzzo Mtb Cup a Sant’Eufemia a Majella

A Sant’Eufemia a Majella, nell’entroterra pescarese, la Granfondo Majella e Morrone ha lasciato riflessi positivi nonostante la pioggia e il fango che non hanno intimorito i 350 partecipanti impegnati su un percorso mozzafiato per paesaggi e difficoltà tecnica all’ombra della Montagna Madre d’Abruzzo tra i territori comunali di Sant’Eufemia e Pacentro.

Gli organizzatori della Functional Fit hanno voluto alzare il livello per questa seconda edizione: partita in sordina lo scorso anno, la Granfondo Majella e Morrone è entrata a far parte dell’Abruzzo Mtb Cup (ed anche della Race Cup Centro Italia Mtb) per essere conosciuta meglio dagli appassionati di mountain bike con l’obiettivo di portare avanti un progetto di allestimento di un percorso permanente grazie anche alla disponibilità delle istituzioni locali.

Protagonista in positivo è stato Luigi Ferritto (Team Giannini Evolution Bikes) che ha pedalato in solitudine per gran parte della gara (percorso unico di 40 chilometri con 1500 metri di dislivello) staccando nettamente Marco Ciccanti (Bike Pro First Car MTB Team – 1°open) e Marco Paiorisi (Ciclistica L'Aquila Angelo Picco – 1°élite sport) rispettivamente al secondo e al terzo posto assoluto.

Al femminile ottime performances per Karin Sorgi (Linea Oro Bike Avezzano), Letizia Giardinelli (Functional Fit), Maria Partenza (Functional Fit), Maria Grazia Cornacchia (Maniga Paracycling Team), Donatella Berardi (Asd Bikenergy), Roberta Polce (Ciclistica L’Aquila Angelo Picco), Claudia Di Carlo (Functional Fit) e Stefania Angelucci (Csks Club Lanciano).