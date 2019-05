Nuova Pescara, Carlo Costantini soddisfatto degli emendamenti del 5 stelle Colletti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Da ideatori della Nuova Pescara e da promotori del referendum, noi che siamo la Grande Pescara non possiamo che esprimere soddisfazione per l'iniziativa di un deputato abruzzese della maggioranza di Governo che ha presentato due emendamenti al decreto Crescita finalizzati ad eliminare i limiti dei contributi straordinari previsti dalla normativa nazionale in caso di fusione dei comuni".

Lo afferma il candidato sindaco per il polo civico 'Faremo Grande Pescara', Carlo Costantini, a proposito dei due emendamenti presentati dal deputato Andrea Colletti.

"Ripeto da tempo che gli attuali tetti derivano dal fatto che fino ad oggi le fusioni hanno interessato solo piccoli comuni e che sarebbe stato inevitabile superarli, in presenza di una fusione delle dimensioni di quella che sta interessando il nostro territorio. La circostanza che l'emendamento sia stato presentato da un deputato della maggioranza conferma tutto questo. Non posso quindi che esprimere vivo apprezzamento nei suoi confronti - conclude Costantini - anche se ora si dovranno attendere le decisioni della maggioranza di Governo".