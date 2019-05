Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta domani a Rancitelli e Fontanelle con la candidata Erika Alessandrini

Domani mercoledì 22 maggio il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta sarà in visita a Pescara per supportare la richiesta della candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle Erika Alessandrini di attivare nei quartieri di Pescara con il più alto tasso di criminalità l'operazione "Strade Sicure".

L'operazione permetterebbe di avere il presidio dell'esercito nei quartieri di Rancitelli-Villa del Fuoco e Fontanelle per fronteggiare i numerosi episodi di criminalità, fornire un adeguato sostegno alle altre forze dell'ordine presenti sul territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini.

La candidata sindaco presenterà al Ministro della Difesa anche il progetto di riconversione dell'Ex Caserma Cocco e del parco annesso in un centro aggregativo per studenti universitari in grado di offrire spazi, servizi e attrezzature per lo studio e lo svago, aperti fino a tarda sera e nel fine settimana. Spazi attualmente inesistenti in città e in grado di dare vita al progetto di Campus Universitario diffuso promosso dal M5S Pescara.

Le tappe del Ministro Trenta a Pescara

Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta attraverserà i quartieri di Pescara con il più alto tasso di criminalità insieme alla candidata sindaco M5S Erika Alessandrini, al vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, a diversi esponenti del MoVimento 5 Stelle. E incontrerà le associazioni e comitati di cittadini.

Sarà alle ore 15.20 nel Parco della Speranza in via Tavo presso il "Ferro di Cavallo", alle ore 16.00 in via Caduti per Servizio a Fontanelle per poi arrivare alle ore 16.30 nel parco dell'Ex Caserma Cocco in viale Pindaro.