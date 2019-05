Elezioni del 26 maggio, variati alcuni seggi elettorali a Pescara. Ecco quali e dove

Il Comune di Pescara comunica che alcuni seggi sono stati spostati temporaneamente mentre altri sono stati spostati definitivamente.

Spostamenti temporanei

A causa dei lavori di ristrutturazione i seggi elettorali 131, 132, 133 e 134 della scuola A. Cascella a San Silvestro sono stati spostati nella Scuola primaria Pineta D'Annunzio in via Scarfoglio 35 in zona San Silvestro spiaggia.

Spostamenti definitivi

Il seggio numero 104 è stato definitivamente spostato in via Sacco 180 presso la Scuola dell'infanzia e primaria "Don Lorenzo Milani".

I seggi elettorali 112 e 113 di via Lago Sant'Angelo sono spostati definitivamente nella sede di via Salara Vecchia n. 34, presso la Scuola primaria "Gianni Rodari".

Approfondimenti:

