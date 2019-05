“Pescara street soccer” apre gli eventi sportivi dell’estate pescarese.

Sport e street food con il mare sullo sfondo. Sono questi gli ingredienti della prima edizione dell’avvincente torneo di street soccer che sabato 25 e domenica 26 maggio animerà il cuore della riviera del capoluogo adriatico.

Organizzato dall’Asd Sporting Adriatica 2012 in collaborazione con l’assessorato al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara, si terrà a ridosso della Nave di Cascella, dove sorgerà un vero e proprio villaggio sportivo, con l’allestimento di impianti per praticare calcio tennis 3 contro 3 ed un campo dedicato al calcio balilla umano.

Domani 25 maggio alle 18.00, presso lo stabilimento Panta Rei, si svolgerà la tavola rotonda “Sport&Turismo: binomio vincente”, a cui parteciperanno il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e l’assessore regionale al turismo Mauro Febbo, il responsabile vendite MSC Crociere Diego Lucidi, l’amministrazione unico della Sublimondo Travel&Services Franca Sciarrone, Manuel Paoletti e Fabio Giansante della Daygo, Fabio Di Persio della Lorenzo Competicion Abruzzo, il responsabile della Provincia di Pescara della Federazione italiana moto, il pilota di moto Gian Paolo Di Vittori, che con il team Sublimondo Daygo ha debuttato domenica alla prima tappa del trofeo Moto 4, vincendola.

Sarà un momento di confronto tra imprese ed istituzioni, anche sportive, per interrogarsi sul ruolo che lo sport può avere sul turismo e sull’approccio verso il nostro modo di vivere e di intendere la professione.

Il turismo sportivo, infatti, è da diversi anni un settore in forte crescita, tant’è che rappresenta per moltissime città e paesi una notevole occasione di sviluppo locale; il turismo sportivo offre in effetti la possibilità di completare l’offerta turistica di un qualsivoglia territorio diventando quindi fonte di ricchezza e occupazione. In questi ultimi anni il connubio turismo e sport si è fatto sempre più solido diventando una notevole risorsa economica per tutti coloro che operano in entrambi i settori.

Inoltre, ci sarà anche un’area dedicata ai bambini preposta allo svolgimento di attività ludiche e giochi all’aperto.

Non mancherà il buon cibo e all’interno del villaggio saranno presenti stand enogastronomici e spazi espositivi.

L’evento farà da preludio ad un’estate pescarese 2019 che si preannuncia pirotecnica.

Per informazioni: 328/9211240.