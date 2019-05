Doppio appuntamento per il mini tour abruzzese di Paolo Zardi

Due date abruzzesi per lo scrittore Paolo Zardi, da molti considerato il migliore autore di racconti in Italia.

Sarà ospite per due appuntamenti nella nostra regione

a Pratola Peligna e Pescara con il suo ultimo lavoro editoriale La gente non esiste, Neo Edizioni.

Giovedì 30 maggio alle ore 19.00 presso il Garbage Live Club di Silvio Don Pizzica, in collaborazione con Il Libraio di Notte. Aperitivo e presentazione della raccolta di racconti "La gente non esiste". A dialogare con l’autore, Paolo Fiorucci.Dopo la presentazione, seguirà il live Sha-Sha (Mayorà & Lou Mick live). ingresso gratuito

Venerdì 31 maggio alle ore 19 Paolo Zardi sarà alla Feltrinelli di Pescara, a dialogare con lui, Francesco Coscioni, editore.

La gente non esiste – Neo Edizioni

Paolo Zardi ritorna alla misura che lo ha fatto conoscere. Cesella storie attraversate ora da un'inattesa ironia, ora dalla ricerca di un calore che sembra impossibile, ognuna a raccontare quell’imperscrutabile e a volte spiazzante senso dell’umano.



La gente non esiste dice l’autore; esistono gli uomini, i loro insopprimibili desideri, le speranze insondabili, le misteriose direzioni che tessono ogni vita.



Paolo Zardi vive a Padova. Per Neo Edizioni ha pubblicato la raccolta di racconti "Antropometria" (2010), "Il giorno che diventammo umani" (2013), il romanzo "XXI secolo" (2015) finalista Premio Strega e pubblicato in Spagna, il romanzo "La Passione secondo Matteo" (2017). Suoi i romanzi in ebook "Il signor Bovary" (Intermezzi, 2014) "Il principe piccolo" e "La nuova bellezza", entrambi per Feltrinelli Zoom, e i romanzi "La felicità esiste" (Alet, 2012) e "Tutto male finché dura" (Feltrinelli, 2018). Suoi racconti sono apparsi in numerose antologie, e sono stati tradotti e pubblicati dalla rivista Lunch Ticket dell'Università di Antioch (Los Angeles). Il suo blog è grafemi.wordpress.com .