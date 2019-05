Prendersi cura dei capelli in vista dell'estate: alcuni consigli pratici

L'arrivo della bella stagione è un periodo delicato per i capelli, in quanto vengono sottoposti ad un forte stress dovuto al cambio di stagione. Inoltre, l'estate, fatta di caldo, sole e bagni al mare o in piscina, non fa che peggiorare la situazione. Per non farsi trovare impreparati è importante attuare una beauty routine serrata.

Gli interventi da attuare sono tanti, in quanto durante la stagione fredda si è sempre un po' più pigri e si tende a trascurare un po' la chioma. Non bisogna spaventarsi, poiché per ottenere ottimi risultati non è necessario dover strafare. Di fatto, è sufficiente seguire qualche consiglio e non rimandare, in modo da non trovarsi in autunno con una testa disastrosa.

La cosa migliore da fare per evitare di commettere errori è quella di richiedere l'auto di professionisti del settore. Tuttavia, è fondamentale rivolgersi a parrucchieri che si avvalgono di prodotti e di strumenti giusti di elevata qualità, come quelli che si trovano sul sito www.hairdoc.it, che riporta nel catalogo online gli articoli migliori attualmente in commercio.

Regola fondamentale: eliminare le doppie punte

Le donne che portano i capelli lunghi sicuramente non saranno contente di questa informazione. Tuttavia, è importante seguirla per poter avere capelli sani e lucenti da sfoggiare in spiaggia. Di fatto, si devono eliminare le doppie punte, e meglio ancora optare per una spuntatina. Ciò è necessario soprattutto per coloro che durante i mesi freddi hanno fatto un po' orecchie da mercante e non hanno curato al meglio la chioma.

Del resto, la parte che tende a rovinarsi con maggiore facilità sono le punte. Questo consiglio è importante anche per chi ricorre alla tinta, in quanto tende a sfibrare i capelli ed a rovinarli. Non è necessario fare un tagli drastici, ma è necessario agire in maniera mirata, così da ridonare forza alla capigliatura.

Altri aspetti da non trascurare per una chioma vigorosa e fluente

Il momento del lavaggio è fondamentale, per tanto è necessario dedicargli cura ed attenzioni. Di fatto, oltre alla scelta dello shampoo e del balsamo più indicati (è bene chiedere consiglio al parrucchiere), è indispensabile non utilizzare troppo l'acqua calda, in quanto tende a far diventare i capelli più spenti ed opachi. Dunque, è meglio avvalersene solo in fase di risciacquo, quando è importante ottenere una pulizia più profonda.

Tuttavia, è consigliabile anche non lavare la chioma troppo spesso, in quanto si rischia di danneggiare il cuoio capelluto, in quanto viene deprivato dagli oli naturali che produce normalmente. Anche le fonti di calore troppo aggressive non vanno bene, come phon ad alte temperature, piastre e ferri per i capelli.

Visto che il periodo lo consente, è meglio puntare ad una asciugatura naturale. Nel caso in cui questo non sia possibile, è meglio non tenere il phon troppo vicino o troppo a lungo a contatto con i capelli. Infatti, il calore eccessivo sfibra e stressa fortemente i capelli, rendendoli spenti e, nel peggiore dei casi, li danneggia fortemente.