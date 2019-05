EQUO COMPENSO E TUTELA DELLE PROFESSIONI: PER CONFPROFESSIONI ABRUZZO AUDIZIONE DAVANTI ALLA TERZA COMMISSIONE REGIONALE

Confprofessioni Abruzzo è stata ascoltata giovedì a L’Aquila dalla terza Commissione Consiliare Permanente “Agricoltura, Sviluppo Economico ed Attività Produttive” in materia di equo compenso e tutela delle professioni.

L’incontro è avvenuto nel quadro di un’audizione davanti alla Commissione in merito al testo unificato di tre iniziali progetti di legge di iniziativa consiliare, il primo a firma di Sospiri e Di Matteo, il secondo di Smargiassi ed il terzo di Sara Marcozzi.

Oltre a Confprofessioni sono state ascoltate dalla Commissione anche altre rappresentanze di organizzazioni professionali.

Nell’occasione Confprofessioni Abruzzo è stata rappresentata dal Segretario Avv. Marcello Pacifico, il quale ha espresso apprezzamento alla Commissione in primo luogo per una iniziativa legislativa che sta per porre l’Abruzzo tra le non molte Regioni che si sono dotate di un simile strumento e poi per l’elaborazione di una proposta unitaria che certo semplificherà l’approvazione della legge.

Tra le indicazioni formulate da Confprofessioni Abruzzo alla Commissione in sede di audizione quella di estendere l’efficacia del provvedimento normativo anche agli altri enti locali ed agli enti strumentali, che sono poi le realtà in cui è minore la tutela per il riconoscimento anche economico dell’impegno dei liberi professionisti.

“ Alla luce di quanto richiesto via mail dalla III Commissione, dopo l’incontro preparatorio avutosi, entro il 28 Maggio faremo pervenire un nostro emendamento in merito al problema enti locali”, è quanto promette il Presidente Dottor Marco Della Torre