Pescara, la prima e l'ultima porta

...un muro, un arco, una volta, una costruzione identitaria, uno spazio, una porta, tutto ciò che possa divenire invero utile a riconsiderare il valore della storia e a ritracciare i confini dell'anima. Vicentino Michetti

Il toponimo Pescara compare in ogni passaggio della storia europea per la presenza nel territorio di una fortezza militare,il cui ingresso era posizionato in via delle Caserme.

Una gragnola di spezzoni di bombe si riversò durante l'ultimo conflitto sulla parte dell'edificio che lo conteneva e distrusse la porta, confinandola nei ricordi della gente del tempo, ma non dalla storia.

Si ha ora, però, la percezione di aver perduto non solo la porta, ma anche la nobiltà del suo passato. Sarebbe il caso di ritrovare la maniera della sua evidenza, per ridare all'intero corpo edilizio che la includeva il giusto grado di interazione con la storia.

E' possibile visualizzare la ricostruzione d'ambiente nel sito www.circoloaternino.it