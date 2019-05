Aperto un nuovo centro commerciale all'interno dell'Aeroporto d'Abruzzo

Nuovo look e nuove attività commerciali nell’area gates all’interno dell’Aeroporto d’Abruzzo. Un’area completamente rinnovata, nella quale i passeggeri in attesa dei voli, una volta superati i controlli di sicurezza, potranno piacevolmente passare il tempo d’attesa, acquistando come ricordo una parte d’Abruzzo.

Due i punti vendita che si affiancano al bar già inaugurato nei mesi scorsi. Attività dove sarà possibile acquistare liquori e prodotti tipici abruzzesi di qualità a prezzi davvero contenuti, grazie anche alla collaborazione dei gestori con i produttori abruzzesi, che puntano sulla promozione delle tipicità locali.

“Finalmente, grazie al lavoro di squadra di tutto lo staff Saga, iniziamo ad assumere le dimensioni di un vero Aeroporto Internazionale – ha sottolineato il Presidente Saga Enrico Paolini. Questo ulteriore passo in avanti – ha detto – mi auguro possa essere il preludio allo step successivo, con il raggiungimento del milione di passeggeri e l’aumento ulteriore anche dei collegamenti aerei, con l’obiettivo di voli intercontinentali. Questo nuovo centro commerciale all’interno dell’area gates, consentirà ai nostri passeggeri, che ormai sono 350mila stranieri e altrettanti italiani, di portare via qualcosa del nostro Abruzzo, rendendo la loro attesa ancora più confortevole”.

Un lavoro di restyling, che si affianca alla già rinnovata area degli arrivi, la nuova sala partenze dello scalo, l’area confortevole della business room, un nuovo bar e comodi servizi igienici, oltre ad una rinnovata segnaletica interna ed esterna.

A breve l’apertura del nuovo bar, sempre all’interno dell’area gates e di altre attività come boutique e negozi per la vendita di souvenir. In vista della stagione summer, al via nuovi voli. Venerdì 31 maggio, sarà la volta del volo Pescara – Cagliari, che già registra il pienone, mentre il 6 luglio ed il 10 agosto, si vola con Alitalia e Costa Crociere verso le capitali del Baltico (Stoccolma, Helsinki, Tallin e San Pietroburgo) a bordo della nave Costa Magica

Si lavora anche sul ripristino del volo Pescara – Torino che potrebbe trovare una soluzione, già dopo la stagione estiva.