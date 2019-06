UNDERGROUND CLUB impone la musica techno nella provincia Pescarese.

Tra i giovani non si parla d'altro: le serate dell'UNDERGROUND CLUB.



I padroni di casa, Roberto Scandurra ed Emanuela Alpi, offrono ai giovani pescaresi

serate di tutto rispetto.

Le nottate techno riprendono il puro stile Techno dei club

di Berlino, con ospiti illustri a capitanare gli eventi, tra cui: Emanuele Inglese,

Ricky Montanari, Flavio Vecchi, Cirillo, Federica BabyDoll e Giusy Consoli.



Scambiando due chiacchiere col titolare ci ha concesso alcune dichiarazioni esclusive:

"Siamo e saremo l'unico locale autorizzato in piena regola per "AFTER", abbiamo intenzione

di proseguire tutta l'estate con le nostre famose serate techno "12 ORE NO STOP".



Il locale interamente condizionato ci permette di ospitare i nostri clienti in un luogo climatizzato e

adatto all'atmosfera techno che si respira ogni notte, aspettando insieme l'alba.



Emanuela Alpi, maturata esperienza in vari club d'Italia ha dichiarato:

"Questo mondo lo conosco bene, non è stato facile contattare i vari artisti sopraelencati,

ma contro tutto e tutti e grazie alla forza del mio compagno Roberto Scandurra, siamo

riusciti nell'impresa".



Sicuramente ne sentiremo ancora parlare di questo CLUB che sta dettando le nuove regole

della musica TECHNO a Pescara.



Ecco alcune info sul locale notturno:



Underground CLUB

Corso Umberto Primo 590

Montesilvano (PE)



Facebook: https://www.facebook.com/Undergroundclubdisco