Il mancato rimborso della cannabis terapeutica è colpa della Giunta D'Alfonso

Il consigliere regionale PD Antonio Blasioli ha presentato un'interrogazione alla nuova assessora Nicoletta Verì relativamente al mancato rimborso ai pazienti del costo dei farmaci a base di cannabis e alla mancata erogazione per patologie come la fibromalgia.

In qualità di autore della legge regionale più avanzata in italia sula cannabis terapeutica non posso non tornare a denunciarne la mancata attuazione.

La responsabilità è della precedente giunta D'Alfonso e in particolare dell'ex-presidente che era anche commissario alla sanità e dell'ex-assessore alla sanità.

Il decreto del commissario D'Alfonso ha snaturato la mia legge che era passata con il voto dell'allora maggioranza di centrodestra dopo anni di approfondimenti in commissione e confronti con mondo scientifico e sanitario.

In Toscana la mia legge venne immediatamente copiata e attuata mentre in Abruzzo siamo ancora di fronte a orrende discriminazioni a danno dei pazienti.

All'intervento oscurantista di D'Alfonso si aggiunse il decreto dela ministra Lorenzin (passata da Forza Italia al PD) che ha regolato in maniera restrittiva l'erogazione e la stessa produzione di farmaci a base di cannabinoidi.

Invito la nuova assessora alla sanità Nicoletta Verì a seguire la propria coscienza e non le posizioni ideologiche del suo nuovo partito e a adoperarsi per la rapida piena attuazione della legge.