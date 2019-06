Porto di Pescara, dopo l'aspetto strutturale bisogna ripristinare i collegamenti con la Croazia

"Il passo avanti fatto nell'ammodernamento del porto di Pescara deve essere il punto di partenza per ripensare l'intero sistema economico che ruota intorno ai collegamenti non solo commerciali, ma soprattutto turistici. Una cultura dell'incoming sulla quale la nostra città non ha, negli ultimi anni, fatto grandi progressi, anzi...".

Lo dichiara Luigi Albore Mascia, primo eletto in Consiglio comunale nella lista di Forza Italia, che coglie l'occasione per rilanciare il tema dei collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico.

"Gli stretti rapporti che la giunta di Carlo Masci avrà con l'amministrazione regionale consentiranno di riavviare al più presto una filiera virtuosa per Pescara. In questo senso credo che un ragionamento sulla ripresa del collegamento con la Croazia sia prioritario. In qualche modo per l'estate prossima i problemi strutturali e legati all'insabbiamento con i lavori che partiranno alla fine di questa stagione potrebbero essere risolti. Contemporaneamente ai lavori per il Molo Nord, la nuova amministrazione, di concerto con la Regione, dovrebbe programmare il dragaggio, sia del fiume per le attività pescherecce, sia della darsena su cui attraccavano e dovranno attraccare le navi".

Risolto l'aspetto strutturale, bisogna aprire l'interlocuzione con i vettori per ripristinare il collegamento:

"Sarà certamente necessario un contatto istituzionale che torni a tessere i rapporti con le amministrazioni dell'altra sponda del nostro mare, anche nell'ambito dei piani della MacroRegione Adriatico-Ionica, e penso innanzitutto a Spalato e Hvar. Altra questione è quella di far partire a una gara, magari di concerto con la Camera di Commercio, che a giorni avrà in Strever il nuovo presidente. Sarebbe utile fare un bando e verificare quali soggetti abbiano interesse economico a partecipare, oltre che i requisiti".

"Bisogna dunque lavorare per avere la darsena commerciale dragata, e abbiamo la certezza che il sindaco Masci sia già pronto ad occuparsene, in modo da poter ripristinare quanto prima - conclude Albore Mascia - una connessione realmente funzionale sia per la città, che potrebbe così incrementare il suo turismo, che per i cittadini, che avrebbero un'opportunità di collegamento in più".