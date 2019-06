Risultati analisi acque del mare, a Pescara tutto ok tranne in due punti

Dalle analisi dell'ARTA sulle acque di balneazione del litorale pescarese, effettuate il 10 giugno scorso, è risultato che tutti i prelievi hanno dato esito rassicuranti ad eccezione di quelli effettuati nelle zone antistanti via Giacomo Leopardi e via Galileo Galilei.

Nelle due zone, infatti, i livelli di Escherichia Coli sono risultati entrambi superiori ai valori limite risultando rispettivamente pari a 691MPN/100 ml in via Galilei e 959 MPN/100 ml in via Leopardi.

Per quanto riguarda gli Enterococchi, invece, in via Galilei il valore è risultato sotto i valori limite mentre in via Leopardi è risultato di 210 UFC/100 ml.

Ecco i dati di tutti i prelievi. In rosso i dati oltre il limite di legge.