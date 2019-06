PERSISTI E RESISTI

Come trasformare gli ostacoli e ogni resistenza in una forma di assistenza che aiuta nel fare progressi.

É questo il tema della nuova Masterclass gratuita sponsorizzata dalla CoachingX100 School.

*Liberati dai Pensieri Tossici* è il titolo dell'evento che si terrà venerdì 21 giugno dalle 17.50 alle 19.50.

La sfida più grande non consiste nel superare gli ostacoli, perché l’ostacolo aiuta a disegnare meglio la via da percorrere e ogni impedimento non fa altro che far progredire le proprie azioni.

In questa MasterClass si potrà scoprire: come *resistere* alle distrazioni e allo sconforto, cosa fare per liberarsi dai pensieri tossici e come *persistere* nel proprio percorso.

La durata è di 100 minuti, la sala contiene solo 25 posti.

Per bloccare un posto scrivere un messaggio alla segreteria dell'evento via Whatsapp

"1 posto per me Persisti&Resisti" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione.