M5S: "la legge sull'equo compenso è frutto di mesi di lavoro insieme ai professionisti"

"Siamo estremamente soddisfatti di essere riusciti a portare in Consiglio Regionale il Progetto di Legge in materia di tutela di prestazioni professionali e di equo compenso. Un risultato ottenuto grazie all'impegno del M5S che da tempo lavora con i portatori di interesse. Abbiamo ascoltato le istanze col fine di poter scrivere una legge che tenesse in considerazione le loro esigenze. Il testo che approda in Aula è frutto dell'accorpamento dei progetti a firma Marcozzi, Smargiassi e Sospiri. Contrariamente a quanto avvenuto per i cinque anni precedenti, è stato possibile instaurare un percorso comune con la maggioranza per arrivare alla redazione del miglior testo possibile. Il centro destra ci ha ascoltato, sposando una causa che portiamo avanti da mesi. L'obiettivo che ci siamo posti da subito era quello di fornire ai professionisti le dovute garanzie sulla percezione dei compensi, in modo da agevolare gli investimenti e la programmazione del futuro. Con il nostro testo, unito a quello del centro destra, potremo finalmente dare un supporto concreto a buona parte del tessuto economico abruzzese".