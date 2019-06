Betfair ed altri bookmaker con i bonus di benvenuto hanno rivoluzionato il modo di giocare le proprie schedine, ma vediamo meglio come funzionano

Sono davvero tanti i bookmaker presenti nel mercato italiano come ad esempio Betfair, che elargiscono bonus scommesse ai propri clienti per fidelizzarli, ma scopriamo comefunzionano.

L'arrivo dei bonus scommesse attraverso i siti online.

Quando sono state legalizzate le scommesse sportive si poteva giocare solo schedine da banco in apposite ricevitorie, dove bastava comunicare gli esiti selezionati e ricevere la schedina che non era personale ed in caso di smarrimento si era perduta anche la vincita. Con l'avvento della rete e l'arrivo delle scommesse online tutto questo è stato superato in quanto ogni giocatore è in possesso di un proprio conto gioco e quindi è possibile monitorare ogni giocata e di conseguenza elargire bonus in base alle proprie giocate che sono personali ed uniche. I siti che propongono bonus come Betfair sono in grado di strutturare bonus in base alle preferenze dell'utente così da offrirgli sempre i migliori bonus. Betfair ovviamente non è l'unico bookmaker che punta molto su queste promozioni per attirare clienti nuovi e mantenere attivi quelli già iscritti ed facile intuire che c'è una lotta serrata tra i vari bookmaker per chi elargisce i migliori bonus.

Come funzionano le offerte come Betfair bonus benvenuto o altre presentisul mercato.

Solitamente i bonus più generosi sono i bonus benvenuto perché hanno la funzione di attirare il cliente per far provare il prodotto e convincerlo a giocare. Per esempio Betfair bonus di benvenuto sul casino offre dei giri gratissolamente mandando registrandosi e inviando il documento di identità e questo sono sicuramente i bonus più ricercati ed apprezzati. Altre tipologie di bonus invece riconoscono una percentuale sulla prima ricarica fatta oppure se perdente la prima scommessa piazzata. Oltre a queste promo come il betfair bonus di benvenuto esistono anche bonus per gli utenti già iscritti dove si rimborsano giocate perse o organizzano tornei con ricchi premi per stimolare il giocatore a stare su un sito piuttosto che un altro.

Queste promozioni hanno cambiato radicalmente ilmodo di giocare sia al casino che alle scommesse sportive in quanto prima ci si recava in appositi luoghi per giocare e non si avevano mai agevolazioni mentre ora grazie all'online le agenzie scommesse e le sale giochi hanno subito un forte calo di affluenza e la maggior parte dei giocatori si è indirizzata verso la rete ed i bonus così da far investire sempre più risorse in questosettore molto florido.

Ormai il settore delle scommesse è in continua crescita e nonsembra voler rallentare la propria corsa, vedremo quali interessanti novità ci saranno in futuro in un settore davvero sorprendente ed in continua evoluzione.