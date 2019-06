Una nutrita delegazione, guidata dal Segretario generale, Leo Malandra, composta da dirigenti, delegati, lavoratori, pensionati delle Federazioni e delle Strutture territoriali della CISL AbruzzoMolise sarà il 22 giugno a Reggio Calabria per partecipare alla manifestazione nazionale unitaria dal titolo “#futuroallavoro. Ripartiamo dal Sud per unire il Paese”.

CGIL, CISL e UIL hanno scelto Reggio Calabria come città simbolo per continuare la stagione delle mobilitazioni, iniziata il 9 febbraio scorso con la manifestazione nazionale a Roma in piazza San Giovanni e dopo quelle dei pensionati, del settore dell’edilizia, del pubblico impiego e dei metalmeccanici, per chiedere al governo un cambio di passo nelle politiche economiche e fiscali ma soprattutto per rivendicare una politica industriale, d’investimenti e il rilancio del Mezzogiorno.

Il corteo, che sfilerà per le strade della città, partirà da piazza De Nava per arrivare in piazza Duomo dove i tre Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL, Maurizio Landini, AnnaMaria Furlan e Carmelo Barbagallo terranno il comizio conclusivo.

“Anche la CISL AbruzzoMolise sarà nel capoluogo calabrese per dare un segnale forte al mondo della politica e delle istituzioni nazionali e locali, affinché si possa cambiare passo ponendo al centro il tema del lavoro. Porteremo in piazza le nostre proposte nei confronti del governo nazionale, che sono state alla base della grande manifestazione del 9 febbraio, degli scioperi e delle mobilitazioni delle varie Federazioni, e le proposte presentate ai governi regionali di Abruzzo e Molise per ridare slancio alla crescita economica ed occupazionale dei nostri territori, - continua Malandra. Lo slogan della manifestazione nazionale è #futuroallavoro. Il tema del lavoro va posto al centro dell’azione di politica economica delle due Regioni. Non solo per allargare la sfera occupazionale e il percorso di crescita, ma anche per far partire i processi di innovazione e di sviluppo competitivo”, dichiara Malandra, Segretario della CISL AbruzzoMolise.