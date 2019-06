Ladra seriale arrestata: era l'incubo delle gioiellerie di Pescara e dintorni

Era, realmente, un incubo per le gioiellerie di Pescara e dintorni, in azione con una tecnica ormai collaudata: si presentava nel locale dicendo di voler acquistare un oggetto prezioso e, per dare ancora più credibilità alla messinscena, sosteneva pure di essere amica di persone conosciute dal gioielliere. A quel punto, quando le si mostrava qualcosa che potesse fare al caso suo, riusciva abilmente a distrarre il gioielliere o il commesso di turno e ad impossessarsi dei preziosi, senza che questi ultimi, nell’immediatezza, se ne accorgessero.

I titolari, scoperti i furti, si sono così rivolti alla Squadra Mobile della Questura di Pescara, che nel febbraio e marzo scorsi ha raccolto le denunce dei titolari di cinque diversi negozi di Pescara e provincia, che lamentavano, per l’appunto, episodi compiuti con destrezza dalla sconosciuta, di cui fornivano tutti la medesima descrizione.

Le indagini, dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica Salvatore Campochiaro, hanno consentito, inoltre, di accertare che R.I., 52 anni, pescarese residente in provincia di Chieti, ed una sua complice, G.D.O., 57enne, anch'essa residente in provincia di Chieti, si fossero rivolte, in più occasioni ad alcuni “compro-oro” della zona, ai quali avevano venduto collane, anelli e bracciali.

Sei in totale i furti (di cui due tentati) aggravati dall’uso della destrezza, contestati a R.I, nei cui confronti il P.M. ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare; due (di cui uno solo tentato) sono invece gli episodi contestati, in concorso con la sua complice.

Il Gip Nicola Colantonio, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato, ha disposto nei confronti di R.I., ritenuta dedita in maniera professionale alla realizzazione di reati contro il patrimonio, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, eseguita nella giornata di ieri dalla Squadra Mobile di Pescara.