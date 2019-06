Vuoi andare in vacanza in camper? Ora puoi noleggiarlo

La possibilità di fare un viaggio in camper, fino a poco tempo fa, era una cosa limitata solo ad alcune persone, considerando i costi notevoli dell’acquisto di un veicolo del genere. Per fortuna le cose cambiano ed arriva la sharing economy, un fenomeno che si concentra esclusivamente sulla condivisione e riutilizzo dei beni e servizi, piuttosto che al possesso degli stessi. In questo modo si creano benefici per entrambe le parti, sia per chi mette a disposizione il bene e sia per chi lo utilizza.

Un esempio in questo campo, e più nello specifico in quello che riguarda la mobilità, è Goboony: una piattaforma di condivisione camper. Si tratta di una piattaforma che mette in contatto diretto i proprietari di camper ed i viaggiatori, ossia persone che vorrebbero fare un viaggio in camper ma non ne possiedono uno proprio. Questa rivoluzionaria idea al classico noleggio camper non poteva che non arrivare anche in Abruzzo e a Pescara. Ci sono infatti già dei proprietari di camper in zona che hanno deciso di condividere il proprio veicolo e tantissimi viaggiatori che non vedono l’ora di partire.

Viaggiare in camper vuol dire sperimentare la sensazione assoluta di libertà. Decidi sempre tu dove andare e quando farlo, senza avere limiti di orari con treni, aerei, hotel o check-in in aeroporto. Immaginati alla guida, passi per un posto che inaspettatamente ti sorprende e ti fa venire voglia di rimanere più a lungo. Se viaggi in camper puoi fermarti tutto il tempo che vuoi. Oppure al contrario, se ti fermi in un posto che non ti entusiasma tanto puoi mettere in moto il motore e ripartire in qualsiasi momento verso la prossima meta.

L’idea di Goboony nasce dall’esperienza personale dei due camperisti olandesi, Mark e Foppe, che si sono conosciuti in Nuova Zelanda proprio durante un viaggio in camper con le rispettive famiglie. Da quel momento è nata un’amicizia che li ha poi portati a creare questa piattaforma di condivisione. Goboony non è da confondere con le normali agenzie di noleggio in quanto ha un funzionamento diverso ed offre anche altri servizi, tra cui un’assicurazione specifica per questo tipo di condivisione, un servizio sicuro di pagamenti e di assistenza locale.