TECHNOTONIC, il nuovo album si chiama Storm

Technotonic duo composto dai dj’s & producers Rony Spen e Frankie Massa con in comune la passione per la musica techno a 360 gradi.

Dopo una lunga carriera da “solisti “ con all’attivo produzioni e live set in giro per l’Italia i due dj’s si conoscono durante alcune serate della movida pescarese, decidono di unire la loro creatività in consolle con dj-set molto apprezzati dai clubbers più esigenti grazie ad un sound nuovo e ricercato tra le tante sfaccettature della techno music.

Decidono allora di portare la loro creatività anche in studio di registrazione tirando fuori l’album [ STORM ], che da il nome anche ad una delle 2 tracce dai suoni internazionali che hanno da subito attirato l’attenzione degli esperti del settore.

L’uscita sui principali digital store è prevista il giorno 1 Luglio 2019 con la label portoghese [ MAINTAIN REPLAY RECORDS ] che dal 2010 produce artisti internazionali. Appassionati di techno-elettronica tenetevi pronti .... sono atterrati i TECHNOTONIC !!!!