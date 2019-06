E-commerce: sempre più italiani acquistano online

Le abitudini di acquisto dei consumatori sono sempre più mutate negli ultimi anni con un costante aumento per gli acquisti online. Infatti acquistare online tramite gli e-commerce rappresenta una scelta semplice e veloce per tutti coloro che, ad esempio, non vogliono recarsi in un negozio fisico. E tante volte scegliere l’e-commerce permette di acquistare delle cose che non si vendono nelle proprie immediate vicinanze (magari da negozi che si trovano in tutt’altra parte del mondo) oltre che la possibilità di risparmiare.

Cosa acquistano gli italiani online

I nostri connazionali si rivolgono sempre più alle nuove tecnologie non solo per fare acquisti, ma anche per investire denaro. Come spiega il sito Transitionstrading.com, le possibilità sono davvero tante.

Per quanto riguarda gli acquisti su internet, gli italiani comprano in prevalenza online prodotti di elettronica e di abbigliamento. Queste scelte non sono casuali: infatti, per quanto riguarda i prodotti di elettronica, il consumatore può trovare online tutto ciò di cui ha bisogno come se si recasse in un negozio fisico, ma con la differenza che su un e-commerce potrà confrontare vari prodotti (magari di marche diverse) ed eventualmente leggere i feedback (le recensioni) di coloro che hanno già acquistato quel prodotto per valutare se effettivamente finalizzare quell’acquisto.

Fra l’altro, quando si parla di e-commerce sicuri, il cliente avrà anche la sicurezza di avere una garanzia sul prodotto e di poterlo restituire qualora non fosse di proprio gradimento.

Tutto questo si traduce comunque nella praticità di non doversi recare in alcun negozio e di ricevere il prodotto direttamente a casa propria: quando, ad esempio, si decide di acquistare un grande elettrodomestico (come un frigorifero), il cliente dovrà anche pensare a come farlo recapitare a casa propria ed eventualmente sostenere altre spese per il trasporto.

Con l’e-commerce si ovvia a questo problema perché il pacco con il proprio prodotto raggiunge comodamente l’indirizzo indicato per la spedizione (spesso pagando una spesa di spedizione che, a volte, dipende dal peso del prodotto o dal luogo in cui deve essere consegnato).

Gli italiani preferiscono acquistare online anche prodotti di abbigliamento: scarpe, accessori, capi di abbigliamento veri e propri e così via.

Questa esigenza, spesso, viene dettata dal poco tempo libero per fare shopping: su un e-commerce, infatti, sarà possibile effettuare i propri acquisti 24 ore su 24, quindi anche di sera dopo essere rientrati dal lavoro o quando si ha poco tempo.

La comodità è proprio quella di poter scegliere i prodotti e vederseli recapitare a casa propria: a questo punto, se sono di proprio gradimento, si potrà tenerli.

Altrimenti, dopo averli provati senza fretta (come magari potrebbe capitare quando si è in un negozio e si ha poco tempo), rimandarli indietro o perché non rispondenti ai propri gusti o per cambiarne la taglia.

Le nuove tendenze dell’e-commerce in Italia

Il mondo dell’e-commerce ha modificato letteralmente le abitudini di acquisto dei consumatori che possono, in questo modo, acquistare comodamente da casa propria o da qualsiasi altro posto con il proprio PC, tablet o smartphone, in qualsiasi momento della giornata.

Si tratta di una pratica sicura che viene attualmente utilizzata non solo per acquistare prodotti d’abbigliamento o di tecnologia, ma anche alimentari.

Sempre più persone, infatti, effettuano la spesa da e-commerce del settore: questa tendenza nasce soprattutto dall’esigenza di ottimizzare il tempo da dedicare alla spesa, dal momento che si è sempre più impegnati con il lavoro. Quindi tranquillamente con il proprio dispositivo ci si può dedicare alla spesa settimanale.