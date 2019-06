Blackjack online: i fattori che lo rendono uno dei giochi più apprezzati dagli utenti

Il vastissimo panorama di giochi d’azzardo offerti dai casinò online svaria dalle slot machine, alla roulette, fino ai più tradizionali giochi di carte come il poker, il blackjack o il baccarat. Si stima che a livello globale la raccolta generata dai portali di gioco digitale nel 2018 sia stata di 56,05 miliardi di dollari e che sia destinata a salire fino a 59 milioni nel 2019. Dati in continua crescita, anche grazie alla grande diffusione delle connessioni internet veloci (sia fisse, sia dati) e di dispositivi mobili come smartphone e tablet che consentono agli utenti di poter giocare ovunque essi si trovino e quando lo desiderino.

Blackjack tra i giochi online più amati

Come accade in ogni settore anche nel gioco online si registrano tendenze positive e negative. Ad esempio, è sotto gli occhi di tutti come il periodo d’oro del poker digitale si possa considerare esaurito. A confermare il trend di un settore in declino vi sono le stime sugli incassi delle poker room, in perdita da un paio d’anni ormai. Al contrario, invece, la tendenza positiva al momento è quella fatta registrare da un altro celebre gioco di carte,il blackjack, che risulta essere uno dei giochi più popolari e praticati nel comparto dei casinò online.

In Europa il blackjack è sempre stato meno diffuso se paragonato ad esempioagli Stati Uniti, dove è da sempre un gioco amatissimo, eppure oggi questo gioco è diventato estremamente popolare anche nel Vecchio Continente, anche grazie allatanta narrativa popolare sul tema, fatta di libri, film peril cinema e serie televisive. Tra tutte queste opere spicca una pellicola cult del 2008, chiamata “21” (il numero con cui si fa blackjack) che racconta le imprese di un gruppo di studenti del MIT (una prestigiosa università del Massachusetts) che tra il 1980 ed il 1990 riuscirono a sbancare numerosi casinò nordamericani ricorrendo al sistema del conteggio delle carte.

Strategie per vincere a blackjack

Il blackjack oggi, esiste in tante varianti: sui casinò online lo si può trovare in versione blackjack online e live blackjack (cioè in collegamento streaming con un reale tavolo da blackjack, in cui attraverso una chat si interagisce con il banco). In entrambi i casi, bisogna precisare che non esistono trucchi per vincere ma soltanto strategie di gioco che possono aumentare le probabilità di vincita del giocatore rispetto al banco. Se già dal vivo contare le carte non è più un metodo efficace, poiché i gestori dei casinò utilizzano più mazzi (e sono molto attenti a chiunque abbia comportamenti sospetti) sui casinò live e digitali è praticamente impossibile.

Per avere successo nel blackjack bisogna partire dall’assunto che si tratta di un gioco in cui la memoria e la matematica hanno un grande rilievo. Tra i sistemi ritenuti più efficacidagli esperti e dai grandi appassionati uno di quelli che può essere ritenuto tra i più affidabili è l’individuazione degli assi. Per assicurarsi la vittoria a blackjack bisogna ottenere un punteggio massimo di 21 (senza sballare) ma ciò che conta piùdi tutto è ottenere un punteggio superiore rispetto al banco. Al tempo stesso prevedere quando un asso uscirà non è affatto un’impresa semplice:per riuscirea intuire quando ciò avverrà c’è bisogno di molta pratica e in tal senso possono essere d’aiuto le numerose versioni demo disponibili sui migliori casinò online garanti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.