Appello al MiBAC e alla Regione: salvare la biblioteca dell’istituto di Olivicoltura di Pescara

La chiusura dell’Istituto Sperimentale per la Elaiotecnica di Pescara (ISE), imposto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria),priva la regione abruzzese di un centro di ricerca di rilevanza internazionale.

Particolarmente delicata è la condizione della biblioteca dell’Istituto, proveniente dalla soppressa Stazione sperimentale di Olivicoltura e di Oleificio di Pescara, istituita con R. Decreto del 5 novembre 1931,con sede in via Cesare Battisti, già via Indipendenza.

Conservata oggi al primo piano della sede operativa, nel comprensorio comunale di Città Sant’Angelo, la biblioteca annovera, in aggiunta alla letteratura di specializzazione, anche numerose opere relative ad altre discipline affini.

Sono oggi a rischio di smembramento e dispersione sul mercato antiquario centinaia di volumi -in parte provenienti dalla disciolta Stazione sperimentale di Porto Maurizio (oggi Imperia)- nonché collezioni di riviste e periodici italiani e stranieri, il tutto già catalogato e a disposizione del pubblico per la consultazione,

Si sollecitano gli Enti preposti e quanti hanno a cuore le sorti del patrimonio culturale della regione a operare perché sia mantenuta l'integrità del patrimonio librario e la destinazione a uso pubblico della storica biblioteca dell’Istituto.