Università d'Annunzio, ecco l'App per i servizi agli studenti

"PrenotaFacile" è il nome dell'App gratuita che permette agli studenti dell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara di fruire più agevolmente dei Servizi on-line per gli studenti.

"L'Ateneo - spiega il rettore Sergio Caputi - ha voluto mettere a disposizione l'app, un nuovo servizio gratuito che facilità il rapporto con le segreterie. Non è un sistema per saltare la fila, ma un mezzo per poter conoscere con la massima precisione possibile quando poter accedere ai servizi di sportello o a contatti diretti con i responsabili di quelle strutture, senza perdere tempo e senza fare inutili code con il rischio, a volte, anche di dover andar via con un nulla di fatto".

"PrenotaFacile" è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall'Apple Store.

E’ rivolta agli studenti immatricolati che, con matricola e password già in loro possesso, potranno accedere alle funzioni riservate.

Gli altri utenti possono utilizzarla proseguendo come ospiti per avere le notizie aggiornate ed i principali link al portale di Ateneo direttamente sottomano.

Le funzioni principali a disposizione degli studenti immatricolati oltre alla visualizzazione di tutte le principali informazioni utili alla situazione della loro carriera, permettono di:

• prenotarsi agli appelli d’esame

• visualizzare il calendario degli appelli prenotabili e prenotati

• gestire le tasse e i pagamenti

• compilare i questionari di valutazione della docenza