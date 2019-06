Letture per i bambini, due gli appuntamenti alla cittadella dell'infanzia di Pescara

Due incontri per far appassionare i bambini ai libri, ma anche per facilitare il compito di insegnanti e genitori alle prese con la lettura per i più piccoli. Le iniziative, in programma mercoledì 26 e giovedì 27 giugno nella biblioteca Di Giampaolo di Pescara (via Tiburtina 97), sono promosse dall’associazione culturale Movimentazioniall’interno di“La cittadella dell’infanzia”,un progetto selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorilee curato da un nutrito gruppo di partner capitanato dalla Cooperativa sociale Orizzonte.

All’interno del progetto avviato a Pescara nei mesi scorsi, e orientato all’attivazione di una serie di laboratori e spazi ricreativi per i bambini dai zero ai sei anni e di incontri per il sostegno alla genitorialità, infatti, Movimentazioni propone due diversi tipi di appuntamento: “Gira la pagina - Club di lettura” e “Gira la pagina e leggiamo insieme”. Si tratta di iniziative che nascono con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla lettura, ma attraverso un metodo nuovo, che coinvolga direttamente anche gli adulti, in particolare i genitori. Nel primo caso, infatti, gli incontri sono dedicati a genitori, educatori e insegnanti, interessati a migliorare il proprio approccio nel delicato ruolo di avvicinare i bambini alla lettura. Nel secondo caso, invece, i laboratori sono rivolti a bambini da 12 mesi a sei anni, accompagnati da genitori, zii, nonni o chiunque voglia condividere con loro questo percorso alla scoperta dei libri e della lettura.

I primi due appuntamenti del ciclo di incontri promosso da Movimentazioni, dunque, sono in programma questa settimana nella Biblioteca Di Giampaolo di Pescara, nelle seguenti date:

Mercoledì 26 giugno, dalle 17.30 alle 19 , incontro di formazione dedicato agli adulti “Gira la pagina – Club di lettura”;

Giovedì 27 giugno, dalle 17 alle 18.30, incontro dedicato ai bambini "Gira la pagina e leggiamo insieme".

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il

Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei

minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,

organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

www.conibambini.org”.

I partner coinvolti nel progetto La cittadella dell’infanzia sono: Cooperativa Orizzonte (Capofila), Ufficio scolastico provinciale, Pro Formazione Academy, Fondazione Genti d’Abruzzo, AnffasOnlus Pescara, Ads Bimbi in salute, Associazione Laboratorio Innovazione Lì Aps, Fondazione Papa Paolo VI, Simpe - Società Italiana Medici Pediatri, Istituti comprensivi 1/2/5/7, Associazione Gulliver, Associazione Movimentazioni, Federazione Maestri del Lavoro, casa circondariale di Pescara, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Università d’Annunzio Chieti-Pescara.

Per maggiori informazioni sulle attività e per le iscrizioni si invita a contattare direttamente gli enti e le associazioni interessate.