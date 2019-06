Caramanico, risorse regionali 2017 per messa in sicurezza strade comunali

Operativo l’ulteriore contributo di 138mila Euro assegnato dalla vecchia Regione al Comune di Caramanico Terme per la messa in sicurezza della viabilità locale.

«Prendiamo atto con estrema soddisfazione dell’assolvimento di un ulteriore impegno che assumemmo anni fa rispondendo all’esigenza manifestata dall’allora Sindaco Simone Angelucci finalizzata a sistemare la viabilità comunale di Caramanico». Interviene così Mario Mazzocca, ex Sottosegretario in Regione e ora Capogruppo di “Uniti per Caramanico”, che sottolinea come «il contributo giunto da qualche giorno nelle casse comunali si aggiunge al finanziamento regionale di 57mila Euro già concesso nel marzo scorso di cui al “Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne” per la riqualificazione della viabilità comunale».

Il finanziamento in questione è stato ottenuto in virtù della Deliberazione della vecchia Giunta Regionale n.855 del 29 dicembre 2017. La relativa disponibilità economica varrà erogata al Comune con specifica Determinazione del Servizio Viabilità regionale Abruzzo misura dell'80% dell'importo complessivo a presentazione del progetto esecutivo e del relativo atto di approvazione, mentre il restante 20% sarà liquidato a presentazione del verbale di regolare esecuzione dell'opera.

«Un fondo immediatamente spendibile di 200mila euro», conclude Mazzocca, «per risanare e riqualificare diversi tratti della viabilità locale di competenza seriamente danneggiati dale ripetute avversità atmosferiche (marzo 2015 e gennaio 2017 in primis): dalla Strada Comunale Valli-Decontra-Riga a quella Canale-S.Nicolao, dal tratto S.Vittorino-Case del Barone a quello di ricollegamento del Monte Morrone, ai tratti di Colle dell’Arena, Insalatelli e Case Scalpelli nella frazione di Scagnano».