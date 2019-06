Scegli lo stile per arredare l’ufficio tra queste proposte

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ci sono diversi stili che si addicono all’arredamento dell’ufficio e oggi abbiamo selezionato lo stile contemporaneo, shabby chic e etnico.

Lo stile contemporaneo: pulito ed essenziale

Lo stile contemporaneo è molto indicato per gli ufficie si caratterizza per tocchi minimal e linee molto pulite. È importante porre attenzione anche alla scelta dei colori, evitando quelli più accesi e preferendo invece quelli neutri come il bianco, il panna, il grigio chiaro, l’avorio ma anche il nero e il grigio scuro.

I materiali scelti avranno un finish lucido per riflettere la luce e dare l’impressione che lo spazio sia più ampio. Le scaffalature hanno ripiani a giorno e spesso forme geometriche essenziali e stilizzate. Sono assenti elementi ornamentali come decori e stucchi ma anche le maniglie sono eliminate.

Possono essere presenti piante e decori Green, l’unica eccezione concessa. È lo stile che oggi più si vede negli uffici, senza troppi dettagli che distraggono l’operatore e creano confusione nell’ambiente. Un ufficio curato e pulito negli arredi è in assoluto la scelta più gettonata.Il porta asciugamani bagno ha anch’esso uno stile di questo tipo.

Lo stile Shabby Chic: rustico e decorato

Lo stile Shabby Chic si vede moltissimo all’interno delle mura domestiche ma può essere adatto anche agli spazi di lavoro. Il punto di forza di questo arredo è la rusticità degli elementi che lo compongono. Le tinte da prediligere solo quelle pastello soprattutto azzurro, verde ma anche rosa e giallo. Sono molto utilizzate anche le stampe floreali. Attenzione a non esagerare perché l’effetto finale potrebbe risultare vezzoso.

Tutti gli arredi hanno un finishused cioè un aspetto usato e anche un po’ rovinato. Non è obbligatorio avere arredi originali rovinati dal tempo perché si possono facilmente trovare degli arredi nuovi con l’effetto anticato. il legno è ancora una volta il materiale più utilizzato soprattutto di essenze molto decorative con nodi, sfumature e venature molto accentuate.

Lo stile etnico: caldo e personale

Chi è alla ricerca di uno stile più particolare ed eccentrico per l’ufficio può pensare all’etnico. È uno stile che si addice a un ufficio di una persona creativa o che magari lavora con l’estero.

Per ottenere l’effetto desiderato si deve puntare tutto su materiali che saranno principalmente naturali. Grande presenza del legno soprattutto il teak, un’essenza importata dalla colorazione piuttosto scura. Trovano spazio in un ufficio etnico anche materiali come il vimini e il bambù.

I colori da prediligere sono quelli caldi come il marrone, il rosso, l’arancione, il sabbia e altre sfumature di questo tipo che conferiscono all’ambiente maggiore calore e accoglienza. Un ufficio che ha uno stile etnico risulta essere accogliente e molto personale, infatti.

Anche il punto luce dovrà avere una luce calda e quindi sui toni del giallo piuttosto che su quelli del blu che risultano essere invece più freddi.Oggetti ornamentali e decorazioni aiutano a rendere lo stile etnico in ufficio autentico, è quindi possibile aggiungere anche statuette tribali e altri dettagli come il reggilibri che riproduce la sagoma degli animali della savana africana.