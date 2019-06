Bombe della 2° guerra mondiale a Pescara. La Croce Rossa impegnata nel disinnesco

Anche la Croce Rossa di Pescara sta partecipando oggi alle operazioni di disinnesco dei proiettili di origine bellica rinvenuti durante lavori stradali in prossimità delle vie "Lago di Campotosto" e "strada comunale Piana" a Pescara.

Allertati dalla Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa che, come previsto dalla procedura in essere, è stata attivata dall'Amministrazione della Difesa, metteremo a disposizione un ambulanza con autista e, con l'ausilio di personale medico ed infermieristico proveniente da altri Comitati Regionali, assicureremo il presidio sanitario per il personale della difesa direttamente coinvolto nelle operazioni per il disinnesco.