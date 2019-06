Giovani e forze armate, 'infoteam' dell’Esercito al Lido “7 Pini” di Pescara

Nell'ambito delle attività promozionali sviluppate dall’Esercito Italiano per il reclutamento, personale del Comando Militare Esercito "Abruzzo", allestirà il giorno 30 giugno a Pescara presso lo stabilimento balneare “Sette Pini”, uno stand informativo al fine di fornire ai giovani le informazioni inerenti i concorsi per iniziare la carriera nelle Forze Armate.

In particolare i giovani potranno essere informati in merito agli ultimi concorsi banditi per l’Accademia Militare di Modena, per Ufficiale a nomina diretta, per Allievo Maresciallo, per Volontario in Ferma Prefissata di un anno, per Atleta Militare nonché per le Scuole Militari dell’Esercito “Nunziatella” di Napoli e “Teuliè” di Milano.

Saranno illustrate anche le opportunità che ogni giovane avrà al termine del periodo prefissato della carriera militare, quale l’accesso ai concorsi per le carriere iniziali delle Forze di Polizia, il progetto “Sbocchi Occupazionali” per i volontari congedati senza demerito, nonché la riserva di posti nei concorsi indetti dalle Amministrazioni Pubbliche.