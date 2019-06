I liberi professionisti abruzzesi al voto: confermato il presidente uscente, il veterinario Della Torre

Confprofessioni Abruzzo ha riconfermato alla presidenza il medico veterinario Marco Della Torre. Le elezioni del presidente e della Giunta si sono svolte a Pescara il 14 Giugno scorso alla presenza dei rappresentanti territoriali delle 13 sigle associative che ha visto la riconferma della precedente Giunta con il nuovo Vicepresidente, l’Avv. Pescarese Marcello Pacifico (prima Segretario, in rappresentanza dell’ANF) e i consiglieri Antonio Tafuri (Medico odontoiatra Pescarese dell’ANDI) e Maurizio Papale (prima Tesoriere, Perito Industriale Aquilano dell’ANTEC), a cui si aggiungono i neoeletti Andrea Sborgia (Commercialista Pescarese dell’ADC), Lucia Scarpone (Consulente del Lavoro Teramana dell’ANCL), Franco Pagano (Medico Teatino della FIMMG) e Ettore Perrotti (giovane Commercialista Aquilano dell’UNGDCEC).

“Auguro buon lavoro ai nuovi consiglieri e speriamo di meritare la fiducia accordataci da tutte le delegazioni regionali delle nostre associazioni, che devo ringraziare per essere intervenute alle votazioni- prosegue il Presidente, “ma soprattutto devo menzionare e ringraziare la Dottoressa Elisabetta Plevano, Vicepresidente uscente in rappresentanza della ANCL, a cui l’associazione di appartenenza non ha rinnovato la fiducia, ma che non dimenticheremo mai per la sua abnegazione e lo spirito di appartenenza a Confprofessioni Abruzzo e alla quale dobbiamo gran parte dei risultati raggiunti nei 5 anni passati insieme, lavorando benissimo e di comune accordo nella Giunta passata. Abbiamo fatto tanto insieme, ma c’è ancora tanto da fare e speriamo di raggiungere risultati analoghi se non superiori nei prossimi anni che ci aspettano.”

Le sigle appartenenti a Confprofessioni Abruzzo:

ANC Associazione Nazionale Commercialisti, ANTEC Associazione Nazionale Tecnici e Tecnici Laureati, ALA-Assoarchitetti Associazione Liberi Architetti, ANCL Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ANF Associazione Nazionale Forense, ANMVI Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, ANREV Associazione Nazionale Revisori Contabili, FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, PLP Associazione Psicologi Liberi Professionisti, UNGDCEC Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili FEDERNOTAI Sindacato dei Notai Italiani e FIMG Federazione italiana Medici di Medicina General