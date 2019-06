Metamer al Marina di Pescara con Estatica

Un’estate all’insegna della cultura per Metamer, azienda di vendita gas e luce che opera principalmente in Abruzzo e Molise. L’iniziativa verrà presentata domani al Marina di Pescara in occasione della conferenza stampa dedicata al decennale della manifestazione che dal 2009 anima la stagione estiva pescarese, fra musica per tutti i gusti, street-food, cinema, momenti dedicati ai piccoli. In programma appunto dal 30 giugno all’inizio di settembre al Porto Turistico Marina di Pescara.

Metamer ha deciso quindi di passare l’estate al Porto Turistico, con i cittadini pescaresi, nella loro location ideale di intrattenimento estivo, confermando dunque la vicinanza dell’azienda a momenti di sana aggregazione, cultura e socialità, nonché la sua presenza sul territorio. Metamer sarà dunque alle serate di Estatica con un proprio spazio dedicato all’intrattenimento e alla promozione.

“Le discipline artistiche evocano emozioni uniche - commenta Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer -. Passioni che non hanno un prezzo ma danno valore ed energia ai nostri giorni, arricchendoci culturalmente e mentalmente. Questa iniziativa, come tante altre di Metamer che coinvolgono i partecipanti ad appuntamenti sportivi e culturali fino ai progetti con le scuole, sono un contributo alla creazione di valori per tutti”.



Fra gli altri alla conferenza stampa interverrà il neo presidente della Camera di commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, fondatore dell’azienda Metamer nel 2002.