Montesilvano, domani apre il parcheggio gratuito della Stella Maris

Già da domani mattina il parcheggio all'interno del piazzale dell'ex colonia estiva Stella Maris potrà essere utilizzato come parcheggio gratuito fino al mese di settembre. Dopo il comodato d'uso firmato dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Montesilvano l'ufficio tecnico comunale, attraverso una ditta esterna, ha provveduto a ripulire l'area da rifiuti ed erbacce.

"In meno di due settimane – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - abbiamo lavorato ininterrottamente per accelerare i tempi e per offrire all'inizio dell'estate uno spazio indispensabile per turisti e bagnanti. Un ringraziamento particolare al presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, che con i tecnici dell'amministrazione provinciale, si è adoperato fin dal mio insediamento per donare alla città la superficie attesa".